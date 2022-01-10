Краснодарский край принял около 420 тыс. туристов за новогодние праздники

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края за время новогодних праздников посетили порядка 420 тыс. гостей, что на 4% больше, чем годом ранее. Об этом журналистам сообщил в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"За период новогодних каникул в Краснодарском крае отдохнули порядка 420 тыс. человек. Это почти на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 10% - чем в 2020 году. Наибольшей популярностью пользовались горно-предгорные курорты и Черноморское побережье. При этом все туристы могли сделать бесплатную прививку от коронавируса в любом пункте вакцинации", - приводит пресс-служба администрации региона слова Кондратьева.

Он уточнил, что наибольшей популярностью среди туристов пользовались курорты Сочи, за период новогодних праздников здесь отдыхали более 270 тыс. человек, из которых 75 тыс. проживали в горном кластере, а с учетом гостей, приехавших в Сочи на один день, в горах курорта побывали порядка 152 тыс. человек.

Также, по его словам, всего в отелях и санаториях на Кубани в праздничные дни проживали 365 тыс. гостей, заполняемость отелей горнолыжных курортов достигала 80%, Черноморского побережья - более 68%. Кроме того, в частом секторе в регионе отдыхали еще 54 тыс. туристов.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Допандемийным рекордным годом для санаторно-курортного комплекса региона был 2019-й, когда край принял 17,3 млн туристов.