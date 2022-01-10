Лига безопасного интернета обнаружила 2,9 тыс. фейков о событиях в Казахстане

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Лига безопасного интернета с начала 2022 года обнаружила в российском сегменте соцсетей почти 2,9 тыс. фейков о ситуации в Казахстане. Об этом ТАСС рассказала глава Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Преимущественно фейки распространяются в WhatsApp, TikTok, YouTube, Telegram и во "ВКонтакте". 80% фейков распространены в сообществах, которые ранее уже распространяли фейки на другие темы, включая пандемию коронавируса и вакцинацию.

"В ходе мониторинга распространения фейков о коронавирусе и вакцинации в крупных сообществах, ранее распространявших недостоверную информацию на эти темы, было обнаружено значительное число фейков о ситуации в Казахстане - 2 тыс. 877. Произошла фактическая переориентация данных сообществ на другую тему, совершенно не имеющую отношения к тематике коронавируса. Это отчасти подтверждает выводы многих экспертов о том, что распространителям фейков не столь важно, с помощью какой информации создавать тревожные настроения у граждан России и проживающих в странах СНГ", - пояснила Мизулина.

В качестве примеров ложной информации в Лиге привели фейки о "списании всех кредитов после "революции" (есть опровержение Нацбанка Казахстана), фейки о том, что "силовики массово сдают оружие и переходят на сторону протестующих" (есть опровержение МВД Казахстана).

По словам Мизулиной, информация о распространении фейков, получивших официальное опровержение, будет передана Лигой безопасного интернета в Роскомнадзор. Кроме того, сказала собеседница ТАСС, организация мониторит "распространение экстремистских и русофобских материалов, направленных на провокацию и разжигание розни среди граждан России и проживающих на территории РФ граждан Казахстана".