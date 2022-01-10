На базе ВМС США на юго-западе Японии выявили 34 новых случая заражения коронавирусом

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. По меньшей мере 34 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в понедельник на территории базы ВМС США Сасебо на юго-западе Японии. Об этом сообщил телеканал NHK .

Сведений о том, обнаружена ли инфекция у американских военнослужащих или у японского персонала базы, нет. Общее число случаев инфицирования на военном объекте США достигло 204.

Власти США с 10 января на две недели обязали своих военнослужащих не покидать пределы территории баз в Японии без служебной необходимости из-за роста количества заражений коронавирусом.

Ранее массовая вспышка заражений была отмечена сразу на нескольких американских базах на территории Японии, включая Ивакуни (префектура Ямагути) и Кэмп-Хансен на южном острове Окинава. Случаи инфицирования коронавирусом на объектах были зафиксированы после ротации военнослужащих, недавно переброшенных в Японию. Никто из них не проходил ПЦР-тесты перед вылетом из США и при въезде в страну.