В Республике Алтай сократили коечный фонд в ковидных госпиталях более чем на 30%

ТАСС, 10 января. Коечный фонд в ковидных госпиталях Республики Алтай сократили почти на 32%, до 160 коек, на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба в понедельник.

"В регионе для лечения пациентов с COVID-19 действуют три моногоспиталя, в которых развернуто 160 коек, свободный коечный фонд составляет 19,4%", - говорится в сообщении. В пресс-службе регионального правительства ТАСС уточнили, что на 31 декабря 2021 года в регионе было развернуты 235 коек в четырех моногоспиталях.

По данным властей, за неделю с 3 по 9 января в республике зафиксировано 140 новых случаев заражения, снижение уровня заболеваемости произошло на 13%.

"Сложная ситуация сохраняется в Чемальском районе, который третью неделю подряд находится на третьем месте в республике по количеству заболевших. 16 человек заболели в Усть-Коксинском районе, по девять - в Турочакском и Онгудайском. В остальных районах заболевших немного, а в Кош-Агачском районе за последнюю неделю не было зарегистрировано ни одного нового случая заболевания. Специалисты не исключают, что после праздников заболеваемость вновь может начать расти в связи с распространением штамма "омикрон", - цитирует пресс-служба слова главы республики Олега Хорохордина на заседании оперштаба.

Кроме того, по решению штаба в регионе отменен запрет на проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных мероприятий и новогодних корпоративов, принятый в прошлом году до 15 января 2022 года. Хорохордин также поручил обеспечить подготовку специально оборудованных мест для проведения крещенских купаний, в которых традиционно принимают участие несколько тысяч человек. С начала пандемии в республике коронавирус подтвержден у 25 543 человек. В регионе полностью вакцинированы 101 978 жителей.