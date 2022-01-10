Депутат Госдумы предложила разрешить применять пиротехнику в определенное время

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова просит врио главы МЧС РФ Александра Чуприяна провести проверку соблюдения населением мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в период новогодних праздников и предлагает установить определенное время для использования пиротехники.

"Прошу вас провести комплексную проверку с привлечением всех уполномоченных контролирующих и надзорных органов соблюдения населением мер безопасности при использовании пиротехнических изделий в период новогодних праздников", - говорится в тексте обращения, с которым ознакомился ТАСС.

"Среди возможных мер, позволяющих оградить граждан от постоянной канонады петард, шутих и салютов под окном, предлагается, в частности, установление на уровне субъектов Российской Федерации временного окна для использования пиротехнических средств", - отмечается в обращении Лантратовой. Так, депутат предлагает разрешить применение пиротехники только в "определенное региональными законами или подзаконными нормативными актами время", а за нарушение указанного порядка установить штрафные санкции.

По словам парламентария, в ее адрес поступает информация о вызванных ненадлежащим обращением с пиротехническими средствами случаях причинения вреда здоровью и имуществу граждан. "Также поступают множественные сигналы из различных регионов России о несанкционированной и незаконной торговле пиротехническими изделиями без каких-либо сертификатов", - отмечает она.

В этой связи Лантратова просит Чуприяна также дать поручение по усилению контроля за соблюдением законодательства при продаже пиротехнических изделий "на временных региональных ярмарках и в иных специально организованных временных местах продаж [пиротехники]". Аналогичное обращение политик направила и главе МВД России Владимиру Колокольцеву.