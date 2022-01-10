На Украине рассказали, почему не пустили в страну Даню Милохина

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Украинские пограничники не пустили в страну российского блогера Даниила Милохина, так как он, по их мнению, не смог подтвердить цель поездки на Украину. Об этом сообщило в понедельник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Тиктокера развернули на границе, поскольку тот не смог убедить пограничников в цели своей поездки на Украину. Он прилетел рейсом из Стамбула и отмечал, что едет с частным визитом, чтобы отдохнуть. После отказа во въезде его вернули в обратном направлении", - сообщили правоохранители.

О запрете въезда на Украину Милохин сообщил 9 января в Instagram. Милохину 20 лет, в TikTok на его страницу подписаны более 16 млн пользователей, в Instagram у него более 3,6 млн подписчиков. В октябре 2020 года российский Forbes поместил его на 6-е место в списке наиболее высокооплачиваемых тиктокеров. Милохин записывает TikTok-видео, выпускает песни и активно участвует во всевозможных телевизионных и YouTube-шоу.