Перебои в работе сервисов ГИБДД могут быть из-за обновления программного обеспечения

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции возможны в связи с обновлением прикладного программного обеспечения. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России.

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что планируемый срок восстановления работы сервисов - 11 января.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в нескольких регионах России при попытке проверить наличие штрафов на сайте Госавтоинспекции сервис выдает ошибку.