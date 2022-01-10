В Швеции вводят новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 10 января. /ТАСС/. Правительство Швеции вводит новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон.

"Распространение инфекции в Швеции находится на исторически высоком уровне, - отметила она. - Мы считаем, что ситуация требует принятия мер по снижению нагрузки на систему здравоохранения".

Предприятия общепита с 14 января будут закрываться не позднее 23:00 (01:00 мск), также вводится ограничение по количеству человек в помещении в одной компании - не более восьми. Для посетителей публичных мероприятий с участием от 50 до 500 человек должны быть предусмотрены сидячие места. Университетам рекомендуется дистанционное обучение. На всех массовых собраниях потребуется сертификат вакцинации.

5 января в стране было зарегистрировано 23 877 случаев заражения. Это наибольшее число за сутки с начала пандемии. На прошлой неделе было объявлено о том, что инфицированы королевская чета и наследная принцесса с мужем.

В декабре в стране уже был введен ряд рестрикций. В ресторанах обслуживание осуществляется только за столами, расстояние между которыми не должно быть менее одного метра. При поездках на поездах и автобусах дальнего следования обязательно бронирование мест. Для частных мероприятий в помещениях был веден потолок максимум в 50 человек.

Всем взрослым жителям страны было рекомендовано избегать скоплений людей, граждан призвали использовать защитные маски в общественном транспорте, работодателей - организовывать встречи в интернете. При въезде в Швецию с путешественников требуют отрицательный ПЦР-тест.