Министр обороны Индии заразился коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 января. /ТАСС/. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заразился коронавирусом. Об этом глава военного ведомства сообщил в Twitter.
"Сегодня я получил положительный тест на коронавирус, симптомы легкие. Нахожусь на карантине", - отметил 70-летний Сингх.
"Я прошу всех, кто недавно контактировал со мной, изолироваться и пройти тест", - добавил он.
Сингх стал не первым высокопоставленным чиновником в Индии, у которого выявлен коронавирус. Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщалось у министров дорожного транспорта и внутренних дел, а также у главных министров нескольких индийских штатов.
По данным ВОЗ, Индия остается второй после США страной в мире, где выявлено больше всего инфицированных коронавирусом с начала пандемии - более 35 млн человек. По числу умерших от COVID-19 она занимает третью строчку (483 178 человек).