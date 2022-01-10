Министр обороны Индии заразился коронавирусом

"Сегодня я получил положительный тест на коронавирус, симптомы легкие. Нахожусь на карантине", - отметил 70-летний Сингх.

"Я прошу всех, кто недавно контактировал со мной, изолироваться и пройти тест", - добавил он.

Сингх стал не первым высокопоставленным чиновником в Индии, у которого выявлен коронавирус. Ранее о положительном тесте на коронавирус сообщалось у министров дорожного транспорта и внутренних дел, а также у главных министров нескольких индийских штатов.

По данным ВОЗ, Индия остается второй после США страной в мире, где выявлено больше всего инфицированных коронавирусом с начала пандемии - более 35 млн человек. По числу умерших от COVID-19 она занимает третью строчку (483 178 человек).