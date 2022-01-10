На Украине мужчина заплатит штраф $155 за лайк под гербом СССР в "Одноклассниках"

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Роменский суд Сумской области рассмотрел дело местного жителя, поставившего в социальной сети "Одноклассники" лайк под изображением герба СССР и разместившего это изображение на своей странице. Согласно приговору, размещенному в Едином государственном реестре судебных решений Украины, суд утвердил соглашение между прокуратурой и обвиняемым, в соответствии с которым тот признал свою вину и необходимость выплатить штраф $155.

"Утвердить соглашение о признании вины, которое было заключено 7 декабря 2021 года между начальником отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и государственной пограничной службой Сумской областной прокуратуры, обвиняемым и его защитником", - говорится в приговоре.

Сообщается, что обвиняемый, который является сотрудником автозаправочной станции, 30 мая 2020 года поставил лайк под изображением герба СССР и разместил это изображение на своей странице. По данным судебных материалов, публикация представляла собой "агитационную открытку на черном фоне с изображением, похожим по "строению" на советский герб, в котором в окружении перевязанных снопов посередине есть изображение советской звезды с серпом и молотом, окутанной снизу красной лентой со словами "Один народ", над звездой изображены три современных флага РФ, Украины и Белоруссии".

Следствие квалифицировало такие действия как "распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти". Обвиняемый, как говорится в материалах суда, "полностью и безоговорочно" признал свою виновность, объяснив, что не собирался "кого-нибудь призвать к таким действиям". По условиям соглашения обвиняемый должен заплатить 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 4 250 гривен (почти $155).

9 апреля 2016 года Верховная рада приняла законы о так называемой декоммунизации, которыми осуждается коммунистический режим и, в частности, запрещается советская символика.

Весной 2017 года Украина под предлогом защиты национальных интересов объявила о введении санкций в отношении ряда российских интернет-ресурсов, в число которых попали соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Украинские провайдеры обязаны были заблокировать доступы к этим ресурсам.