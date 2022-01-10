В Коммунарке открыли новый амбулаторный корпус больницы № 40

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Новый амбулаторно-поликлинический корпус больницы № 40 открыт в понедельник в московском поселке Коммунарка, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Здесь, в Коммунарке, сегодня открываем новый амбулаторный корпус. <...> Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию", - сказал Собянин журналистам в ходе осмотра нового корпуса.

По словам мэра, в дальнейшем в Коммунарке планируют построить перинатальный корпус, детскую больницу, здание лучевой терапии. Собянин отметил, что строительство ведется по международным стандартам, больница в Коммунарке может быть названа самой современной в России. Столичный градоначальник также поблагодарил врачей больницы за их вклад в борьбу с COVID-19. Сегодня клиника оказывает помощь и этим пациентам.

"Надеюсь, что этот период [пандемии] закончится, и уникальная клиника вступит в полном объеме в работу, <...> будет одним из крупнейших онкологических центров Москвы и нашей страны в целом", - сказал мэр.

Главный врач больницы Денис Проценко в свою очередь отметил, что в новом амбулаторно-поликлиническом корпусе разместится дневной стационар для лечения больных с онкологией. Также там разместят помещения для проведения гемодиализа для пациентов с почечной недостаточностью, центры эндоскопии и диагностики.

Заработает корпус в первом квартале 2022 года. Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в новом корпусе будут работать 558 сотрудников. Строительство семиэтажного здания корпуса площадью 8,5 тыс. кв. м. завершили в декабре 2021 года.

Общая площадь строящегося медицинского комплекса в Коммунарке, как ожидается, превысит 160 тыс. кв. м. В его стационаре развернут более 1 260 коек. Работать с пациентами будут свыше 3 тыс. врачей.

Строительство больницы начато в январе 2017 года, ведется поэтапно. С 2020 года клиника принимает заболевших COVID-19. С марта лечение получили около 68,4 тыс. пациентов с этим заболеванием.