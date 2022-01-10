Суд в Испании отклонил иск бизнесмена Пугачева, требовавшего от России миллиарды долларов

МАДРИД, 10 января. /ТАСС/. Высший суд автономного сообщества Мадрид отклонил просьбу об отмене решения международного арбитража, отказавшего в удовлетворении миллиардного иска бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Об этом говорится в решении испанской юридической инстанции, которое в понедельник оказалось в распоряжении корреспондента ТАСС.

В 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Минюст РФ оспаривал юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева, заявляя, что он не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению. Арбитраж согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования Пугачева.

Как уточнили в испанском суде, вслед за этим был подан иск "об отмене арбитражного решения о юрисдикции, которое было вынесено в Мадриде 18 июня 2020 года, и решения по ходатайствам об исправлении, толковании и дополнительном решении от 24 августа 2020 года". В результате Высший суд постановил отклонить просьбу.

Арбитражный суд Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в действиях, которые привели к банкротству Межпромбанка. В частности, речь идет о выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности по долгам банка в размере 75,6 млрд рублей.

В рамках дела Высокий суд Лондона в феврале 2016 года арестовал активы экс-банкира на £1,2 млрд и запретил ему покидать страну. Однако к этому времени Пугачев уже выехал во Францию. Генпрокуратура России направляла Парижу запрос о выдаче россиянина.

В 2015 году Пугачев подал иск в арбитраж Гааги, в котором потребовал взыскать с России $12 млрд в качестве компенсации ущерба, причиненного в результате экспроприации его активов, в том числе Енисейской промышленной компании, "ОПК Девелопмент" и других. В июне 2020 года Минюст РФ сообщал, что международный арбитраж отказал в удовлетворении иска Пугачева, требовавшего с России $14,5 млрд, а также обязал бывшего владельца Межпромбанка возместить России расходы на разбирательство в сумме $5,8 млн.