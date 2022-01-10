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Пандемия COVID-19

В Польше зафиксировали первые смерти среди заразившихся "омикроном"

Всего этот штамм выявлен в Польше у 193 человек, двое умерли

ВАРШАВА, 10 января. /ТАСС/. Первые случаи летальных исходов от заражения штаммом "омикрон" зарегистрированы в Польше. Об этом в понедельник сообщил на пресс-конференции представитель польского Минздрава Войчех Андрусевич.

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"Омикрон тоже опасен. У нас по крайней мере два первых летальных случая от новой версии вируса - от "омикрона". Всего же этот штамм выявлен в Польше у 193 человек", - сказал Андрусевич. Он добавил, что оба умерших от "омикрона" мужчины 92 и 85 лет не были вакцинированы.

За прошедшую неделю количество заразившихся штаммом "омикрон" в Польше возросло на 7-8%, отметил чиновник.

По данным Минздрава, за истекшие сутки в стране коронавирусом заразились 11 106 человек, выздоровели - 13 797 человек.

Теги
ПольшаПандемия COVID-19
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