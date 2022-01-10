Новый инфекционный госпиталь в Иванове заработает на полную мощность к 25 января

ИВАНОВО, 10 января. /ТАСС/. Новый инфекционный госпиталь в Иванове, рассчитанный на 360 мест и введенный в эксплуатацию в конце декабря 2021 года, заработает на полную мощность к 25 января. В нем проходит лечение от коронавируса 17 пациентов, сообщил в понедельник глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин во время брифинга.

"Инфекционный госпиталь запустили 31 декабря, и с этого же дня в нем начали проходить лечение пациенты. Пока их немного, на сегодняшний день там 17 человек, но с каждым днем это число будет расти за счет приостановки госпитализации в другие лечебные учреждения. Сейчас наша задача максимально быстро развернуть все койки госпиталя, поэтому мы с сегодняшнего дня будем наращивать объемы, чтобы госпиталь заработал на полную мощность, <…> ожидается, что к 25 января все койки госпиталя начнут работать", - сказал Фокин.

Он уточнил, что развертывание коек в новом госпитале позволит вернуть к привычной работе другие больницы региона, которые ранее были задействованы для лечения пациентов с коронавируса. По словам Фокина, система здравоохранения области готовится к возможной пятой волне коронавирусной инфекции, которая может быть спровоцирована омикрон-штаммом. "Многое будет зависеть от ситуации с ковидом после праздников. В прошлом году после новогодних каникул мы не регистрировали роста заболеваемости, но посмотрим, что будет в этом, настороженность сохраняется, продолжаем готовиться к пятой волне", - отметил глава департамента.

Строительство быстровозводимого госпиталя в Иванове началось в 2020 году, объект за 2,5 млрд рублей планировали ввести в эксплуатацию в том же году в декабре, однако этого не произошло. Как сообщалось, сотрудники департамента строительства и архитектуры Ивановской области подозреваются в хищении 1,2 млрд рублей из бюджета на строительстве госпиталя для больных коронавирусом. Они предоставили фиктивный отчет о полной готовности госпиталя, хотя по факту он готов не был, в апреле 2021 года возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3. ст. 285 УК РФ). В сентябре 2021 года на завершение строительства госпиталя кабмин выделил дополнительные 500 млн рублей.

Инфекционный госпиталь рассчитан на 360 коек, в критической ситуации медучреждение сможет развернуть до 790 коек. В том числе он предназначен для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией, его корпуса включают палатные, операционные, административные здания, пищеблок, гаражи.