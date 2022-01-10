Турпоток в Вологодскую область в новогодние праздники вырос на 48%

ВОЛОГДА, 10 января. /ТАСС/. Поток туристов в Вологодскую область в новогодние и рождественские праздники увеличился на 48%, почти до 215 тыс. человек в сравнении с аналогичным показателем прошлого года, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Наша территория, несмотря на противоэпидемические ограничения, остается привлекательной для туристов. Более 200 тысяч человек (214,8 тыс. человек - прим. ТАСС) посетили Вологодскую область в праздники <…>. Турпоток в область вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом. Это хороший результат нашей работы по приему туристов и экскурсантов. Все мероприятия прошли строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Не было допущено ни одной вспышки заболеваний ни на одном мероприятий и культурном объекте", - сказал Кувшинников на оперативном совещании областного правительства.

Начальник департамента культуры и туризма области Владимир Осиповский дополнил, что в период каникул было организовано большое количество разноформатных мероприятий, основными площадками стали центральные города области, учреждения культуры.

"Популярным проектом стал "Вологодский настоящий Новый год", который проходил на территории Вологодского кремля. Основные туристские направления традиционны - это города Вытегра, Белозерск, Кириллов, Череповец, Вологда, Тотьма и конечно Великий Устюг (где расположена вотчина Деда Мороза). Наиболее популярными площадками для приема туристов остаются Вологодский, Великоустюгский, Кирилло-Белозерский музеи-заповедники, Череповецкое и Тотемское музейные объединения. Всего область посетили 214,8 тыс. туристов и экскурсантов, Великоустюгский район принял более 25 тыс. человек, нарушений не было", - сообщил руководитель департамента.

По его данным, АО "РЖД" запустило поезда выходного дня "Зимняя сказка" по маршрутам Москва - Великий Устюг - Кострома - Москва и Санкт-Петербург - Вологда - Великий Устюг - Санкт-Петербург, скорый поезд "Мороз-экспресс" из Москвы до Великого Устюга, а также 21 специализированный туристический поезд (в прошлом году их было 14) и 44 туристических автобуса с организованными туристкими группами из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Кирова, Котласа, Коряжмы (в прошлом году было 19 автобусов). Поездами воспользовались почти 11 тыс. человек, рассказал Осиповский.