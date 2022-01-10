В Белоруссии задержали создателя экстремистского YouTube-канала

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали на территории страны ранее скрывавшегося на Украине создателя и администратора YouTube-канала, на котором размещались материалы экстремистского содержания. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе МВД республики.

"На 26-летнего жителя Гомельщины - создателя и администратора YouTube-канала с экстремистским содержанием - вышли сотрудники областного управления ГУБОПиК [Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД]. В ходе оперативных мероприятий мужчина был задержан на территории Беларуси", - проинформировали в ведомстве.

Сотрудники милиции установили, что с лета 2020 года мужчина активно участвовал в протестном движении, снимал и размещал видео на своем канале, раскрывал персональные данные силовиков. "Также известно, что, сбежав в Украину, он продолжал активно размещать в одной из социальных сетей информацию антигосударственного толка", - отметили в МВД. Также, по данным пресс-службы ведомства, задержанный "пропагандировал вооруженное сопротивление представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов".

В МВД сообщили, что следователями в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и розни.