Глава СПЧ назвал быстрой и эффективной эвакуацию россиян из Казахстана

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев отметил, что эвакуация российских граждан из Казахстана была быстрой и эффективной. Об этом он сказал ТАСС в понедельник.

"Первое, что важно отметить, - это быстрая и эффективная эвакуация российских граждан из Казахстана. Все российские граждане, которые хотели уехать, а условия были непростые, потому что аэропорты закрыты, гражданское авиационное сообщение было закрыто, вывезены. Это очень важно, что российское государство приняло оперативные решения", - подчеркнул Фадеев.

Глава СПЧ также считает важнейшим решение об использовании сил ОДКБ для разрешения кризиса в Казахстане. По словам Фадеева, данное решение радикально изменило ситуацию в республике. "На мой взгляд, решение законное. Чем больше появляется информации о том, как готовились боевики, что есть иностранные следы подготовки боевиков, которые устроили бесчинство во многих городах Казахстана... отсюда и логика о законности решения использования войск ОДКБ. Важно, что силы ОДКБ не участвуют в подавлении сил боевиков, не участвуют в подавлении мятежа, а направлены на охрану важнейших государственных структурных объектов Казахстана. Это дает возможность больше правоохранительных сил направить на борьбу с боевиками", - отметил Фадеев.

"К сожалению, распад СССР и его последствия не до конца изжиты, в каком-то смысле трагедия, которая сейчас произошла в Казахстане, - это следствие распада СССР. Важно в этой ситуации, что страны, входящие в ОДКБ, проявили солидарность, единое понимание трагической ситуации в Казахстане и понимание того, что необходимо оказать помощь этой стране, бывшей советской республике. Эта солидарность - то важнейшее качество, которое позволяет и позволит в дальнейшем, если будут еще проявляться последствия распада СССР, их преодолевать", - добавил Фадеев.