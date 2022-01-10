"Справедливая помощь Доктора Лизы" в 2021 году помогла более 300 детям из Донбасса

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Более 300 детей, проживающих в Донбассе, в 2021 году получили медицинскую помощь благодаря международной благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Об этом в понедельник сообщила президент организации Ольга Демичева на встрече с главой Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.

"В прошлом году, несмотря на COVID-19, на все сложности, нам удалось оказать помощь 128 детям с территории ЛНР. С территории [республик] Донбасса их более 300", - цитирует ее агентство Луганскинформцентр.

Демичева сообщила, что 96 детей были вывезены из ЛНР на лечение в Россию. По ее словам, в 2021 году благодаря российскому Фонду президентских грантов организация смогла в несколько раз нарастить объем помощи детям республик Донбасса.

Международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь Доктора Лизы" была создана в 2007 году врачом и общественным деятелем Елизаветой Глинкой, известной как доктор Лиза. Основной задачей организации является оказание помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С марта 2014 года она оказывает помощь в организации лечения тяжелобольных и раненых детей Донбасса в медицинских учреждениях РФ.