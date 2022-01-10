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Генпрокурор Словакии, несмотря на критику, направится на торжества в Россию

Словацкие СМИ сообщили, что Марош Жилинка будет единственным генеральным прокурором из стран Евросоюза на предстоящих торжествах по случаю 300-летия прокуратуры России

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка направится в РФ для участия в торжествах по случаю 300-летия прокуратуры России, не взирая на критику в республике его предстоящего визита. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в секретариате генпрокурора.

"Подтверждаем, что господин Жилинка с 11 января по 13 января примет [в РФ] участие в торжествах по случаю 300-летия прокуратуры России. В них будут задействованы представители 34 стран и международных организаций", - отметили в секретариате.

Словацкие СМИ, в свою очередь, комментируя предстоящую поездку Жилинки в Россию, информируют, что он будет единственным генеральным прокурором на предстоящих торжествах из стран Евросоюза и, что генпрокурор РФ Игорь Краснов включен в санкционный список ЕС. Они также напоминают, что словацкая генеральная прокуратура в процессе межведомственного согласования отвергла недавно проект соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между республикой и США. У нее возникло 35 принципиальных возражений по документу, в случае заключения которого, американские ВС смогут использовать авиабазы Малацки-Кухиня (запад Словакии) и Слиач (центральная часть страны).

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