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Пандемия COVID-19

Загруженность моногоспиталей в Вологодской области снизилась до 50%

По словам губернатора Олега Кувшинникова, штамм "омикрон" в регионе пока не выявляли

ВОЛОГДА, 10 января. /ТАСС/. Доля занятых инфекционных коек в моногоспиталях Вологодской области снизилась до 50% в связи с уменьшением числа пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников.

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"Мы видим существенное снижение ежесуточного прироста количества заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 80 заболевших, коэффициент распространения инфекции - меньше единицы. Это снижение мы фиксируем все новогодние праздники. Процент занятых коек в монопрофильных госпиталях составляет всего 50%", - сообщил глава региона на оперативном совещании областного правительства.

Губернатор добавил, что штамма "омикрон" в Вологодской области пока нет, но регион должен быть полностью готов к его появлению. "На сегодня ситуацию держим полностью под контролем. Количество коек в моногоспиталях достаточно для оказания помощи", - сказал Кувшинников.

Всего с начала пандемии в Вологодской области выявили 100 762 случая заражения инфекцией. Выздоровел 92 821 человек, умерли 3 045 человек. Привиты более 575 тыс. человек, или 67% взрослого населения региона.

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия COVID-19
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