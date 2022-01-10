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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что конец пандемии уже виден, но ближайшие три месяца "будут тяжелыми"

Как подчеркнул спецпосланник ВОЗ Дэвид Набарро, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Сроки окончания пандемии коронавируса по всему миру уже начинают просматриваться, однако ближайшие три месяца ситуация в области глобального здравоохранения будет оставаться тяжелой. Об этом в понедельник заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро.

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"Боюсь, что мы бежим марафонскую дистанцию, но нельзя говорить, что мы уже приближаемся к концу. Мы видим, что конец [пандемии] не за горами. Перед тем, как мы доберемся до него, мы столкнемся еще с несколькими всплесками [заболеваемости]", - сказал он в интервью британскому телеканалу Sky News. По мнению ученого, "вирус продолжает эволюционировать", и в ближайшее время появятся новые штаммы коронавируса. При этом Набарро добавил, что, хотя в Западной Европе системы здравоохранения справляются с пандемией, "во многих других частях мира" ситуация близка к критической.

Как подчеркнул спецпосланник ВОЗ, борьба с COVID-19 осложняется тем, что развивающиеся страны не могут позволить себе принимать жесткие ограничительные меры, поскольку в таком случае будет нанесен серьезный ущерб их национальным экономикам. "По меньшей мере следующие три месяца будут тяжелыми", - отметил Набарро. Он указал, что вспышки заболеваемости могут возникать каждые три-четыре месяца ввиду появления новых штаммов.

В декабре эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове выразила надежду, что пандемии коронавируса будет положен конец в 2022 году. В свою очередь в женевской штаб-квартире организации в эксклюзивном комментарии для ТАСС заявили, что несмотря на появление омикрон-штамма коронавируса, отличающегося более высокой скоростью распространения, чем другие штаммы, к середине 2022 года реально достичь поставленной цели - провести вакцинацию не менее 70% населения во всех странах мира.

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