Крым на новогодних праздниках посетили 265 тыс. туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Турпоток в Крым на новогодних праздниках с 27 декабря по 9 января увеличился до 265 тыс. человек, превысив прошлогодний показатель на 10%, сообщил в понедельник в телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В период новогодних праздников с 27 декабря по 9 января включительно в Республике Крым отдохнуло около 265 тыс. туристов, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 66% туристов прибыло через Крымский мост автотранспортом, 27% - авиатранспортом, 7% - по железной дороге", - написал Аксенов.

Он уточнил, что в праздничный период на территории республики функционировали более 270 объектов размещения.

Крым в 2021 году в четвертый раз подряд побил рекорд по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В 2021 году республику посетили 9,5 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.