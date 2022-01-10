Около 19 тыс. жителей вакцинировались в новогодние праздники в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Около 19 тыс. жителей Свердловской области вакцинировались от ковида в период новогодних праздников. Аналогичное количество человек прививали в регионе за сутки в ноябре, когда наблюдался большой спрос на вакцинацию, сообщили ТАСС в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Свердловской области в понедельник.

"В период с 31 декабря по 9 января по Свердловской области были привиты первым компонентом "ГамКовидВак" 4 217 человек, вторым компонентом - 12 096, "Спутником Лайт" - 2 354", - сообщили в центре, уточнив, что в ноябре аналогичное количество жителей прививались в сутки.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе введены послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 200 тыс. человек, количество выписанных после выздоровления - более 176 тыс. человек.