В Москве за год сократилось число преступлений

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Количество преступлений в Москве в 2021 году сократилось более чем на 2%. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"Всего в 2021 году в Москве совершено более 143 тыс. преступлений, что на 2,1% меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Больше всего преступлений зафиксировано в Центральном (свыше 20 тыс.), Восточном (более 17 тыс.) и Юго-Восточном (свыше 15 тыс.) административных округах. Рост преступности отмечен в Юго-Восточном (на 5,8%), Северном (на 6,5%), Северо-Западном (на 7,1%) округах и Новой Москве (на 2,6%).

В прокуратуре уточнили, что в общественных местах совершено свыше 50 тыс. преступлений, более 29,5 тыс. из них - на улицах. По сравнению с 2020 годом уличная преступность сократилась почти на 4%.

В структуре преступности лидируют кражи, за год их было совершено свыше 61,5 тыс., и мошенничества (более 41 тыс.). При этом в 2021 году количество краж выросло на 2,4%, а число мошенничеств сократилось на 4,6%. По сравнению с 2020 годом в Москве на 23,6% стало меньше разбоев (359), а количество грабежей сократилось почти на 25% - до 1784.