В Поволжье ожидаются сильные снегопады

ТАСС, 10 января. Синоптики прогнозируют сильные снегопады в регионах Приволжского федерального округа в конце этой недели, местами выпадет до 10 мм осадков. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В конце недели ожидаются продолжительные снегопады. Количество осадков будет значительным - до 10 мм. В середине недели в основном только в Среднем Поволжье будут осадки, на остальной территории [Приволжского федерального округа] - без осадков", - сказал собеседник агентства.

Синенков добавил, что в целом температура будет близка к климатической норме. "В некоторых регионах температура будет на два-три градуса выше средних многолетних значений. Незначительное повышение температуры ожидается в середине недели преимущественно в Среднем Поволжье, и оно будет непродолжительным. Преобладать будет облачная погода", - пояснил он.

Скачки давления

Атмосферное давление в регионах Поволжья на этой неделе будет нестабильным, ожидаются резкие перепады. "Атмосферное давление будет "скакать": в середине недели оно будет низким, затем существенно повысится, а в конце недели снова понизится, причем в субботу - до значительно низких значений", - сказал Синенков.

Так, если в Пензенской области на данный момент атмосферное давление находится в пределах нормы - 752 мм. рт. ст., то уже в среду оно повысится и будет немного выше нормы.

"В пятницу атмосферное давление на территории Пензенской области очень сильно упадет - 723-724 мм. рт. ст., как и в регионах центральной европейской части России. Это существенно ниже нормы. И только в субботу - воскресенье атмосферное давление вновь начнет повышаться", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что такой режим атмосферного давления будет характерен на этой неделе для всех регионов Поволжья.

Борьба с последствиями снегопада

Власти Нижнего Новгорода с воскресенья перевели дорожные службы города в режим повышенной готовности в связи прогнозируемыми снегопадами, сообщили в местной администрации. По данным пресс-службы, которая ссылается на синоптиков, в первый день недели в городе прогнозируется выпадение почти 10 мм осадков. Ночью на дороги вышли дополнительные дежурные бригады и спецтехника. Как передает корр. ТАСС, утром в понедельник снегопад в Нижнем Новгороде уже начался. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по региону, сильные осадки сохранятся ночью и в первой половине дня 11 января.

Снегопад начался в понедельник и в Кирове. По данным регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, осадки ожидаются в течение всего дня и во вторник. Снег и метель также пришли 10 января в Пермь. По информации мэрии города, ожидается, что к концу недели высота снежного покрова в Перми превысит 50 см. При этом с начала года с городских улиц было вывезено 140 тыс. кубометров снега.

Как сообщили в администрации Оренбурга, за праздничные дни с территории города вывезли почти 60 тыс. кубометров снега. Коммунальные предприятия работали круглосуточно в две смены. В мэрии уточнили, что за новогодние каникулы также было расчищено более 650 км дорог частного сектора Оренбурга.

За праздничные дни с улиц Пензы вывезли около 34 тыс. кубометров снега, сообщили в пресс-службе мэрии города. Всего в работах по содержанию улично-дорожной сети города были задействованы 92 единицы техники.

Дорожная обстановка

В ряде регионов Поволжья на дорогах наблюдается гололедица. В их числе и Оренбург. Исполняющий обязанности главы города Сергей Салмин указал на необходимость задействовать все силы и средства в борьбе с наледью.

Гололедица также доставляет неудобства жителям Пензенской области и Татарстана. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства республики, на дорогах только за последние сутки использовано 103 тонны реагента и 382 тонны пескосоляной смеси.