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Переговоры России и США по гарантиям безопасности

Контакт России и США по гарантиям безопасности в Женеве освещают более 50 журналистов

На пресс-конференцию замглавы МИД РФ Сергея Рябкова по итогам встречи аккредитовались представители не только российских, но и зарубежных СМИ, в том числе американских
Здание постпредства США при ООН в Женеве Анастасия Бобылева/ ТАСС
Описание
Здание постпредства США при ООН в Женеве
© Анастасия Бобылева/ ТАСС

ЖЕНЕВА, 10 января. /ТАСС/. Российско-американские консультации по гарантиям безопасности, которые уже шестой час продолжаются в Женеве, вызвали большой интерес у представителей СМИ.

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Как сообщили ТАСС в понедельник в постпредстве РФ при отделении ООН, на пресс-конференцию заместителя министра иностранных иностранных дел Сергея Рябкова по итогам встречи аккредитовалось более 50 журналистов. Среди них представители не только российских, но и зарубежных СМИ, в том числе американских. Как ожидается, общение главы российской делегации с журналистами состоится после 19:00 по московскому времени.

Переговоры представителей РФ и США по гарантиям безопасности начались около 11:00 по московскому времени. Они проходят на территории постпредства США. Стороны уже брали несколько перерывов, в том числе на обед.

17 декабря 2021 года Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств - членов Организации Североатлантического договора.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПереговоры России и США по гарантиям безопасности
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