Росздравнадзор проверит единственный перинатальный центр Ингушетии после жалоб пациенток

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Руководитель федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова инициировала проведение проверки в единственном перинатальном центре Ингушетии после жалоб пациенток, говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Ранее в социальных сетях региона было распространено видео, на котором родственники одной из пациенток сообщили, что после рождения ребенка из-за халатности врачей женщина впала в состояние комы, из которой не выходит с 30 ноября. В разное время на медучреждение поступали и другие жалобы.

"По поручению руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой территориальный орган Росздравнадзора по Республике Ингушетия проверит организацию медицинской помощи пациенткам в республиканском клиническом перинатальном центе. Поводом к организации контрольных мероприятий послужило размещенное в соцсетях видеообращение жителей с жалобами на качество оказания медпомощи в данном медучреждении", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, в медучреждении с проверкой побывал 10 января первый вице-премьер региона Магомед Евлоев, который взял расследование ситуации на личный контроль.

"Наша главная задача сейчас - спасти жизнь многодетной матери, со своей стороны мы окажем необходимую помощь, в том числе, если пострадавшая не транспортабельна, будем привлекать иногородних врачей, приобретем медикаменты. Параллельно будет вестись работа по привлечению к ответственности всех виновных, допустивших халатное отношение при проведении лечения. В течение двух-трех недель мы получим соответствующие результаты. Органы прокуратуры так же подключились к этому вопросу", - приводит пресс-служба слова Евлоева.

По данным пресс-службы, женщине поставили диагноз гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга на фоне гиповолемического шока, отек зрительного нерва обоих глаз.