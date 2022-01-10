Полиция Петербурга хочет взыскать через суд с экс-главы штаба Навального 3,9 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Полиция в Петербурге потребовала взыскать более 3,9 млн рублей ущерба с экс-координатора штаба Алексея Навального в городе (организация "Штабы Навального" признана в России экстремистской) Ирины Фатьяновой. Такая сумма была потрачена ведомством на выплату компенсаций 1 391 сотруднику за сверхурочную работу в дни несанкционированных митингов в январе 2021 года, сообщила в понедельник объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

"Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга принял к производству исковое заявление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к Ирине Фатьяновой о возмещении ущерба, причиненного в результате проведения несогласованных публичных мероприятий 23 и 31 января 2021 года", - говорится в сообщении.

Судебное заседание назначено на 15 февраля 2022 года. По данным СМИ, сама Фатьянова в ноябре 2021 года выехала за пределы России. Летом она выдвигалась как кандидат в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному округу №3, однако выдвижение было аннулировано из-за связей с объединениями "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан", которые в июне были признаны в России НКО-иноагентами и экстремистскими организациями, после чего ликвидированы. Деятельность общественного движения "Штабы Навального" также была запрещена в связи с его экстремистской деятельностью.

23 и 31 января в Петербурге и других городах прошли несогласованные акции в поддержку Навального, участников которых задерживали сотрудники правоохранительных органов.