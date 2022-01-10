Российские вузы меняют условия сдачи сессии для находящихся в Казахстане студентов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Условия сдачи сессии для студентов, находящихся в Казахстане, изменили в ряде российских вузов. Крупные университеты РФ предложили учащимся продлить сроки сессии, составить индивидуальные планы, в том числе и на тот случай, если они не смогут вернуться к началу семестра, сообщили в понедельник ТАСС в университетах.

Так, в частности, Уральский федеральный университет (УрФУ) продлил для таких студентов сроки сдачи зимней зачетно-экзаменационной сессии.

"Сроки продления будут корректироваться в зависимости от работы интернета в Казахстане и восстановления авиасообщения с Россией", - говорится в сообщении пресс-службы вуза. В УрФУ с 10 января продолжилась экзаменационная сессия, к этому моменту из 667 студентов, уехавших на новогодние праздники в Казахстан, 120 вернулись в Екатеринбург. Всего в университете обучается порядка 1 300 студентов из Казахстана.

В части вузов студентам позволят сдать сессию дистанционно, если у них есть такая возможность, в частности, такой вариант доступен студентам из Новосибирского и Астраханского технических госуниверситетов. Если возможности сдать сессию дистанционно нет, ее сроки будут изменены в индивидуальном порядке. Ряд университетов предлагает студентам из Казахстана, обучающимся у них, установить индивидуальные сроки сдачи или составить индивидуальные учебные планы, если не удастся приехать к началу семестра. Такую возможность предоставили студентам в Сибирском федеральном университете, Калмыцком и Томском госуниверситетах, Томском политехническом вузе.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) открыл круглосуточную горячую линию для всех студентов из Казахстана для получения информации о возвращении в университет и по вопросам, связанным с обучением. "Политех гарантирует продление сессии в индивидуальном порядке", - сообщили ТАСС в пресс-службе университета. О готовности пойти студентам навстречу в сложившейся ситуации сообщили в Крымском, Балтийском и Северном Арктическом федеральных университетах, в Кубанском госуниверситете, а также в Казанском федеральном, который в настоящее время устанавливает связь со студентами в Казахстане, - там находится 235 человек - вуз готов провести сессию дистанционно. При этом в ряде вузов изменений в условиях сессии не запланировано, так в Петрозаводском госуниверситете ТАСС отметили, что сроки сессии для студентов из Казахстана сдвигать не планируется - большинство из них не уезжали на новогодние каникулы на родину.

Ранее руководство НИУ ВШЭ сообщило, что организует обучение по индивидуальному учебному плану для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию.