Росавтодор провел работы по защите от размывов единственной дороги к Эльбрусу

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Дорожники провели работы по защите от размывов единственной автомобильной дороги, которая ведет к подножию Эльбруса (А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус"). Отремонтировали также несколько участков этой важной дорожной артерии, сообщается в понедельник на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"По заказу ФКУ Упрдор "Кавказ" подпорные стены общей протяженностью около шести км построили рядом с Тырныаузом, Былымом, Бедыком, Верхним Баксаном, Эльбрусом и Нейтрино, а также с пансионатом Иткол, Поляной Нарзанов и садовым товариществом Горняк. Самое длинное защитное сооружение протяженностью 750 м находится на отрезке Тырныауз - Верхний Баксан, в процессе работ на глубину от 9 до 18 м забито 8,5 тыс. буронабивных свай, дополнительную прочность конструкций обеспечивают железобетонные ростверки высотой 50 см", - говорится в сообщении.

Также отремонтировали свыше 13 км автодороги А-158 в селениях Исламей и Алтуд. Защитные слои устроили на двух отрезках трасс Р-217 и А-158 (от Дыгулыбгея до Чегема Второго и от Жанхотеко до выезда из Бедыка).

"В 2021 году с двух до четырех полос движения расширили 23 км автодороги Р-217 "Кавказ", в текущем аналогичные работы развернут на участке Прогресс - Куба-Таба протяженностью 7,5 км. Ввод объекта в строй намечен на 2023 год. До конца 2022 года в республике приведут в порядок шесть искусственных сооружений, в том числе отремонтируют подземный пешеходный переход в Чегеме", - перечисляется в сообщении.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" в Кабардино-Балкарии находится более 395 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения, в том числе трассы Р-217 "Кавказ" с обходами Пятигорска и Нальчика, А-154 "Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу", А-158 "Прохладный - Баксан - Эльбрус".