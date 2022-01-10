Около 60 тыс. вареников слепят для участников фестиваля в Белгороде

БЕЛГОРОД, 10 января. /ТАСС/. Около 60 тыс. вареников слепят и раздадут всем желающим в рамках фестиваля вареников, который пройдет с 13 по 15 января в Белгороде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

"В этом году праздник стал областным. Планируется, что на фестивале будет установлен рекорд России по приготовлению вареников: за восемь часов - 60 тыс. штук. В этом году фестиваль пройдет с 13 по 15 января сразу на трех локациях: Соборной площади столицы региона, Белгородском Арбате и в парке Ленина", - говорится в сообщении.

Участники фестиваля смогут попробовать вареники с творожной, картофельной, капустной, ягодной начинками, а также приготовленные по оригинальным рецептам. Помимо дегустации гостей ждут народные игры, колядки, катания на ватрушках, с кулинарным шоу выступит команда КВН "Триод и Диод".

"Муниципалитеты приготовят вареники по своему рецепту. У каждого района будет домик с фирменной продукцией. По инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова фестиваль станет не только развлекательным, но и благотворительным: во время праздника вареники доставят в медучреждения и благотворительное общество "Милосердие и забота", - добавили в пресс-службе.