Квалификационная коллегия судей Крыма подтвердила лишение полномочий судьи Гулевича

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей Крыма подтвердила, что судья Центрального районного суда Симферополя Юрий Гулевич лишен полномочий.

"Решением квалификационной коллегии судей Республики Крым от 20 декабря 2021 года полномочия судьи Центрального районного суда Симферополя Гулевича Ю. Г. прекращены", - говорится в ответе на соответствующий запрос ТАСС.

Источник в правоохранительных органах региона ранее сообщал ТАСС, что вечером 14 декабря водитель Volkswagen Tiguan врезался в припаркованный Porsche Cayenne в центре Ялты и, представившись судьей Юрием Гулевичем, отказался от экспертизы и пытался оказать сопротивление полицейским. 24 декабря источник сообщил, что Гулевич лишен полномочий, но официального подтверждения этой информации не было.