В метро Петербурга завершили соединение первых станций на Красносельско-Калининской ветке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Сбойка тоннелей между станциями метро "Казаковская" и "Путиловская" завершена в Петербурге, они станут первыми на Красносельско-Калининской ветке. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы".

"Метрострой Северной столицы" завершил проходку перегонного тоннеля по первому пути между станциями "Юго-Западная" ("Казаковская") и "Путиловская". Щит диаметром 5,6 м стартовал из монтажно-щитовой камеры у станции "Юго-Западная" в марте 2021 года. Сейчас механизированный проходческий комплекс вошел в демонтажную камеру и завершил соединение двух первых станций новой Красносельско-Калининской ("коричневой") ветки. Перегонный тоннель по второму пути также пройден", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что запуск станций "Юго-Западная" и "Путиловская" запланирован на 2024 год. Кроме того, в 2022 году приступят к проходке трех участков тупиковых тоннелей станции "Юго-Западная", также начнется механизированная проходка перегонного тоннеля в сторону будущей станции "Брестская".

В конце августа 2021 года крупнейшая петербургская компания по строительству метрополитена "Метрострой" и ряд ее дочерних структур, в том числе "СМУ-9 "Метрострой", были признаны банкротом по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В компании была введена процедура конкурсного производства.

В октябре 2020 года при участии ВТБ была создана компания "Метрострой Северной столицы", 65% акций которой переданы в собственность города. В октябре 2021 года распоряжением правительства РФ компания "Метрострой Северной столицы" была наделена статусом единственного исполнителя работ, связанных с проектированием, строительством и реконструкцией объектов метро в Петербурге. Решение было принято по поручению президента России Владимира Путина. К первому чтению проекта бюджета города на 2022 год на строительство метрополитена предусмотрено 28,3 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает финансирование текущего года. С учетом поступления в бюджет дополнительных средств от перерегистрации в Петербурге компании "Газпром" затраты планируется увеличить до 30 млрд рублей в 2022 году и до 55 млрд рублей - в 2023-2024 годах. В 2024 году в Петербурге планируется построить три станции метро: "Казаковская" ("Юго-Западная"), "Путиловская" и "Горный институт".