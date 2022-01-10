В Оренбургской области отменили ограничения по времени работы для заведений общепита

ОРЕНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес изменения в указ "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области коронавирусной инфекции", отменив ранее действовавшие ограничения по времени работы кафе и ресторанов, сообщила пресс-служба главы региона.

"Предприятиям общепита в Оренбуржье с 11 января разрешено возобновить оказание услуг в режиме работы, установленном в объектах общественного питания", - говорится в сообщении. Ранее в регионе действовал запрет на оказание услуг общественного питания с 00:00 до 06:00, но он был приостановлен на дни праздничных каникул.

При этом новая редакция документа сохраняет до 25 января определенные правила проведения банкетов. На них должны допускать только тех, кто предъявит сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании. Также по 25 января продлен запрет на работу кальянных и ночных клубов.

"Действие социальных карт для льготного проезда в транспорте оренбуржцев 65 лет и старше по-прежнему приостановлено, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние шесть месяцев. Исключение составляют работники медицинских организаций", - уточняется в сообщении.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, продолжает снижаться число ежедневно выявляемых случаев новой коронавирусной инфекции. В понедельник официально зарегистрировано 108 957 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 74 - за прошедшие сутки. Выздоровели 98 508 человек, умерли - 3 515 пациентов. Как уточнили в Минздраве области, в стационарах находятся 439 человек с диагнозом COVID-19.