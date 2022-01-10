РЭО призвал россиян сдавать новогодние живые елки на переработку

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) призвал граждан России сдавать живые елки на переработку, а не выбрасывать их в баки для обычных отходов. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба РЭО.

"Новый год можно начать экологично. Выбрасывать живые елки в баки для обычных отходов нельзя. Если елка попадает на полигон или оказывается просто выброшенной где-то на обочине, то при разложении она будет вырабатывать метан. Это опасный газ, который легко горит и разрушает озоновый слой, ускоряя глобальное потепление. Мы призываем сдавать живые елки на утилизацию, сейчас во многих городах России проводят акции по сдаче на вторсырье живых елок. После переработки они становятся кормом для животных, щепой для почвы или городских клумб, дровами для растопки, одним словом - обретают вторую жизнь. Также о подобных акциях можно узнать у своего регоператора, некоторые из них занимаются сбором и вывозом новогодних деревьев", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в РЭО, ежегодно в России растет количество акций по сбору живых елок на новогодние праздники. В Москве работает более 500 пунктов приема в рамках акции "Елочный круговорот", при том, что шесть лет назад был всего один такой пункт. В Подмосковье работает 224 пункта "Подари своей елке вторую жизнь". Кроме того, жители Московской области могут оставить новогоднее дерево на площадках "Мегабак". Акция "Елки, палки и щепа" действует в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Подобные акции проводят и в остальных городах России.

"Живые ели не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому в обычные баки для отходов их выбрасывать нельзя. Оставить елки можно в бункерах для крупногабаритных отходов, аккуратно перевязав их веревкой. Заберут деревья по графику вывоза отходов, который можно уточнить у регоператора", - напомнили в РЭО.

Региональные операторы также занимаются сбором живых елей. Например, самарский "Экостройресурс" ежегодно запускает акцию "Подарите елке вторую жизнь", в Челябинске регоператор вывозит ели один-два раза в сутки, в Кемерове сбором елок занимается "Чистый город", тюменский регоператор просит жителей оставлять елки в бункере для крупногабаритных отходов. Есть еще один способ утилизации живой елки: новогоднее дерево можно сдать в зоопарки или зоосады. Из них сделают корм для животных, деревья также могут пустить на обустройство вольеров, добавили в пресс-службе.