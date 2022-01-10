В состав парка "Тучков буян" в Петербурге войдут фонтанный комплекс и паркинг

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Проект обустройства общественного пространства "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга будет включать создание парка с фонтанным комплексом, реконструкцию набережной, строительство подземного перехода и общедоступного паркинга. Об этом сообщила ТАСС начальник управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Инна Карпушина.

"Проект парка "Тучков буян" находится в разработке. Предусмотрен общедоступный подземный паркинг и подземный переход в районе площади академика Лихачева. В планах - обустройство парка с фонтанным комплексом. Также предусмотрена реконструкция набережной на протяжении от Биржевого до Тучкова моста", - сказала Карпушина.

Планы создания других объектов на этой территории в Смольном не комментируют.

Ранее некоторые СМИ опубликовали со ссылкой на источник информацию об отказе от проекта в пользу первоначального плана построить там объекты судебного квартала.

Идея создания новой культурной зоны - арт-парка на набережной Малой Невы - была предложена губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым в апреле 2019 года. Арт-парк с концертным, театральным и выставочным комплексами и оранжереей предполагалось разместить на участке в границах проспекта Добролюбова, набережной Малой Невы, переулка Талалихина и западной границы площади Академика Лихачева. Все пространство набережной между Биржевым и Тучковым мостами планировалось отвести под прогулочную зону, которая продолжится до Петропавловской крепости.

Во время конкурса концепций арт-парка экспертное жюри определило победителем архитектурное бюро "Студия 44" (Россия, Санкт- Петербург) с командой West 8 (Нидерланды, Роттердам). По итогам общественного обсуждения для парка выбрано название "Тучков буян", связанное с историей этой местности, где в XVIII веке располагались пеньковые склады.