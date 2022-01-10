Жители Петербурга смогут онлайн отправлять жалобы на несвоевременный вывоз отходов

ТАСС, 10 января. Санкт-Петербург присоединился к федеральной системе мониторинга региональных операторов по вывозу отходов "РЭО Радар". Петербуржцы смогут оставлять в сервисе жалобы и обращения, связанные с вывозом отходов, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В конце 2021 года в Санкт-Петербурге выбрали единого регоператора в рамках реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, теперь ответственность за вывоз отходов в Петербурге несет исключительно Невский экологический оператор. Таким образом, РЭО оперативно подключил еще один крупный субъект РФ к системе "РЭО Радар". Жители Санкт-Петербурга смогут оставлять жалобы и обращения по поводу вывоза отходов. Информационный портал уже зарекомендовал себя, регулярно на линию приходят сообщения, которые передаются регоператорам. Несколько десятков тысяч проблем было решено с начала работы сервиса в 2019 году", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как пояснили в РЭО, с помощью информационного портала можно сообщить о проблемах с вывозом отходов. Для этого нужно загрузить фотографию и указать адрес или просто позвонить по телефону 8 (800) 551-31-20. Обращения передают региональным операторам или муниципальным властям. "РЭО Радар" - сервис, созданный Российским экологическим оператором, позволяет собирать жалобы и обращения по таким категориям, как стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности мусорных полигонов, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора отходов.

Как сообщалось в начале января, власти в Петербурге возбудили 19 административных дел по факту несвоевременного вывоза мусора и уборки контейнерных площадок.