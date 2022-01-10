В Белоруссии возбудили дела о незаконных действиях против судьи и помощника прокурора

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Прокуратура Гомельской области возбудила четыре уголовных дела по факту угрозы насилием, оскорбления, а также незаконного распространения в сети Интернет сведений о частной жизни и персональных данных судьи и прокурорского работника. Об этом сообщила в понедельник служба информации прокуратуры Гомельской области.

"Противоправные действия квалифицированы по ч. 3 ст. 203-1, ч. 1 ст. 391 и ст. 389 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Белоруссии.

В ведомстве проинформировали, что в декабре 2021 года неизвестное лицо в общедоступных Telegram-каналах, информационную продукцию которых суды ранее признали экстремистскими материалами, незаконно распространило сведения о персональных данных судьи суда Железнодорожного района Гомеля и помощника прокурора Рогачевского района в связи с осуществлением ими служебной деятельности. В дальнейшем несколько пользователей мессенджера публично разместили комментарии с оскорблениями в адрес судьи и его близких родственников. "На его номер телефона поступило сообщение, содержавшее угрозу насилием", - добавили в прокуратуре.

Для организации предварительного расследования прокурор направил материалы уголовных дел в управление Следственного комитета по Гомельской области, отметили в ведомстве.

Максимальная санкция статей УК, по которым проводится расследование, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.