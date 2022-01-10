Медики в красных зонах больниц Марий Эл получат путевки в санатории

ТАСС, 10 января. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил организовать отдых и лечение в санаториях медперсонала, который работал в ковидных госпиталях и красных зонах. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе главы региона.

"Пока у нас заметное снижение заболеваемости по ковид прошу немедленно организовать отдых, а при необходимости лечение врачей и медицинского персонала. Это могут быть Сосновый Бор, другие лечебно-оздоровительные учреждения. Этот вопрос необходимо проработать немедленно. В это нужно включиться самым энергичным образом, пока есть возможность, врачи и медперсонал должны отдохнуть и набраться сил. Нам надо быть готовыми с точки зрения физической формы, обеспеченности лекарственными препаратами и оборудованием", - передает пресс-служба слова Евстифеева.

Министр здравоохранения республики Марина Панькова назвала эпидемиологическую ситуацию стабильной, но отметила, что в России не исключают вероятности подъема заболеваемости в конце января - феврале, вызванного новым штаммом "омикрон". По словам Марины Паньковой, подъем заболеваемости может быть в четыре раза.

Александр Евстифеев поставил задачу обеспечить необходимый запас лекарственных препаратов, привлечь для этого средства республиканского бюджета. Кроме того, в ходе совещания глава республики обратил внимание на привлечение волонтеров и студентам-волонтерам дать возможность сдать сессию по приемлемому графику.

"Ректорам нужно взять этот вопрос на контроль в смысле формирования приемлемого графика, чтобы студенты не получили академическую задолженность и имели возможность немного отдохнуть", - подчеркнул Александр Евстифеев.

Согласно докладу Минздрава региона, в республике развернуто 555 коек в восьми медицинских организациях, где проходят лечение 357 пациентов. Занято 64% от развернутого коечного фонда. В течение 10 дней число госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) в медицинские организации составляло от 20 до 47 человек. В период выходных и праздничных дней работал 21 пункт вакцинации против новой коронавирусной инфекции.