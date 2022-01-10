Отель оператора Hilton построят в аэровокзальном комплексе в Тюмени в рамках реконструкции

ТЮМЕНЬ, 10 января. /ТАСС/. Гостиничный комплекс под управлением оператора Hilton на 129 номеров построят до 2025 года в рамках реконструкции аэровокзального комплекса в Тюмени. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе международного аэропорта Рощино.

"До 2025 года в Тюмени завершат реконструкцию аэровокзального комплекса Рощино. В рамках обновления на территории аэропорта планируют возвести современный отель. Строительство гостиничного комплекса пройдет под управлением оператора Hilton. Он будет располагаться рядом с автомобильной стоянкой. В отеле разместится 129 номеров, а их формирование и оборудование выполнят по стандартам компании", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в пресс-службе Рощино, реконструкция аэровокзального комплекса произойдет из-за необходимости нарастить пассажиропоток, существующее здание уже не справляется с пиковыми нагрузками.