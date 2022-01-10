Волонтеры Победы поздравили с Новым годом более 30 тыс. ветеранов по всему миру

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Участники Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" поздравили с новогодними праздниками 30 тыс. ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе организации.

"Волонтеры Победы подвели итоги акции "С Новым годом, ветеран!", которая во второй раз прошла не только в России, но и в других странах. Добровольцы навестили и поздравили с праздниками 30 тыс. ветеранов Великой Отечественной и Второй мировой войн, участников войн по всему миру", - говорится в сообщении.

Волонтеры из Ливана, Узбекистана, Венгрии, Германии, Нидерландов, Приднестровья, Молдовы, Панамы, Киргизии также поздравили своих ветеранов.

По словам председателя центрального штаба "Волонтеров Победы" Ольги Амельченковой, акция призвана подарить фронтовикам хорошее настроение. "Сама с большим удовольствием второй год подряд в костюме Снегурочки навещаю наших ветеранов, дарю им подарки. Это невероятная радость видеть их счастливые глаза, слышать слова благодарности. Хотя на самом деле это они заряжают нас, волонтеров, на год вперед жизнелюбием и оптимизмом", - сказала Амельченкова, слова которой привели в пресс-службе.

Добровольцы выбирали формат поздравления в зависимости от эпидемиологической ситуации: они приходили в новогодних костюмах, организовывали концерты перед домом, вручали подарки с открытками, звонили по телефону, исполняли заветные желания фронтовиков.

Акция прошла при поддержке Всероссийского проекта "Историческая память" партии "Единая Россия" и организационного комитета "Наша Победа".