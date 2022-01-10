Новогоднее обращение Путина смотрел почти каждый второй россиянин

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Почти половина жителей РФ в возрасте четырех лет и старше смотрели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина 31 декабря. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, поступившие в ТАСС.

Рейтинг трансляции, или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории, составляет 45,1%. Речь идет о жителях крупных городов с населением свыше 100 тыс. человек. Учитывался домашний и дачный просмотр. Рейтинг трансляции на Первом канале составил 15,9%, на "России-1" - 7,6%, НТВ - 6,5%.

В новогоднюю ночь самый высокий рейтинг (после 18:00) показал Первый канал (7,6%), "Россия-1" - 6,2%, НТВ - 4,4%. Самой рейтинговой "развлекательной и музыкальной" передачей 2021 года стала "Новогодняя ночь на Первом. 30 лет спустя", ее рейтинг составил 12,7%. Самым рейтинговым сериалом года, по данным Mediascope, стал сериал "Угрюм-река" ("Первый канал") с рейтингом 7,1%, за ним следуют седьмой сезон сериала "Сваты" - 7% и восьмой сезон сериала "Склифосовский" - 5,9% (оба показаны на "России-1"). Топ фильмов года возглавила комедия "Иван Васильевич меняет профессию", показанная 31 декабря на Первом канале, - 7,4%; на втором и третьем местах - ленты "Бриллиантовая рука" и "Пальма", выходившие на "России-1" 31 декабря и 4 апреля, - по 6,6%.

В категории "Ежедневные новости" лидируют "Местное время" и "Вести" ("Россия-1") - с рейтингом 7,2% и 5,7% соответственно, в тройке также программа "Время" с рейтингом 5,2%. Среди развлекательных ток-шоу лидерами названы программы "Пусть говорят" и "Привет, Андрей!" - по 4,9%, замыкает тройку передача "На самом деле" с рейтингом 4,5%.

В 2021 году рейтинг телеканала "России-1" составил 1,8%, Первого канала - 1,4%, НТВ - 1,2%.