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Российские вузы готовы организовать дистанционное обучение студентов из Казахстана

Общая численность обучающихся в вузах РФ из Казахстана составляет 61 040, в том числе по очной форме обучения - 41 546

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские вузы готовы организовать дистанционное обучение для студентов из Казахстана, которые не могут вернуться в Россию, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ в понедельник.

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"В целом наши университеты с пониманием относятся к ситуациям, связанным с трудностями возвращения казахских студентов в Россию. И в случае невозможности студентов вовремя приступить к очным занятиям, готовы и уже организуют дистанционные форматы обучения. В случае невозможности организации дистанционного обучения вуз организует работу студента по индивидуальному календарному учебному плану", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что общая численность обучающихся в вузах РФ из Казахстана составляет 61 040, в том числе по очной форме обучения - 41 546.

"В настоящее время регулярное авиасообщение с Казахстаном возобновлено. Таким образом студенты, обучающиеся в российских вузах, могут вернуться в стены своих альма-матер", - отметили в министерстве.

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