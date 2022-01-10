Памятник Борису Грачевскому откроют 14 января

"Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00. Участок 21", - сказала собеседница ТАСС. Она выразила надежду, что соберутся все те, кто помнит Бориса Грачевского и хочет почтить его память в годовщину смерти.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавируса, похоронен на Троекуровском кладбище.