{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Памятник Борису Грачевскому откроют 14 января

Создатель "Ералаша" похоронен на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Памятник создателю "Ералаша" Борису Грачевскому откроют 14 января. Об этом ТАСС в понедельник сообщила его вдова Екатерина Белоцерковская.

На эту тему
"Центр притяжения в кинематографическом мире". Коллеги о Борисе Грачевском
"Центр притяжения в кинематографическом мире". Коллеги о Борисе Грачевском

"Памятник Борису Юрьевичу откроют 14 января на Троекуровском кладбище, в 15:00. Участок 21", - сказала собеседница ТАСС. Она выразила надежду, что соберутся все те, кто помнит Бориса Грачевского и хочет почтить его память в годовщину смерти.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". В 1974-1984 годах Грачевский был директором "Ералаша", с 1984 года - художественным руководителем киножурнала. Известен также как режиссер фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Грачевский умер 14 января 2021 года от коронавируса, похоронен на Троекуровском кладбище.

Теги
РоссияГрачевский, Борис Юрьевич
Пандемия COVID-19
Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию разработанного Pfizer препарата от коронавируса
Речь идет о лекарстве Paxlovid
Читать полностью