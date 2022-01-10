В МГУ заявили, что Алиса Теплякова не появлялась на зимней сессии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Девятилетняя студентка факультета психологии МГУ Алиса Теплякова с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах, связаться с ней и ее родителями не удалось. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе факультета, вуз готов организовать для девочки индивидуальный учебный план в случае успешной сдачи сессии.

"С 8 сентября 2021 года мы не видели студентку Теплякову А. Е. в стенах Московского университета. А с 24 декабря 2021 года по настоящее время на сдаче зачетов и экзаменов. На данный момент факультетом психологии выясняются причины отсутствия Тепляковой Алисы Евгеньевны на экзаменах и зачетах. О дальнейших намерениях Алисы продолжать обучение на факультете психологии МГУ нам не известно", - сообщили на факультете.

На факультете отметили, что девочка не появляется на экзаменах, а "попытки связаться с Алисой или ее законными представителями не увенчались успехом".

"В случае успешной сдачи сессии при наличии желания Тепляковой А. Е. продолжать обучение, индивидуальный учебный план для нее будет реализован в соответствии с образовательным стандартом", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также рассказали, что после устроенного отцом девочки скандала 21 декабря на факультете из-за полученной на экзамене оценки "одному сотруднику факультета психологии понадобилась медицинская помощь, а правоохранительными органами была дана правовая оценка произошедшего: были в очередной раз опровергнуты необоснованные, иногда излишне эмоциональные заявления Е. В. Теплякова в адрес Московского университета о якобы незаконном удержании Алисы Тепляковой на факультете психологии МГУ во время экзамена".

Представитель пресс-службы также сообщил, что факультет психологии "по-прежнему надеется на разумный взвешенный подход со стороны законных представителей Алисы Тепляковой в части реалистичности и адекватности их оценки готовности и желания Алисы получать профессию психолога в девятилетнем возрасте".

Инцидент на факультете

21 декабря факультет психологии МГУ сообщил о скандальном поведении отца Тепляковой, он пытался прорваться через охрану, чтобы "разобраться с преподавателями", поскольку ему не понравилась полученная дочерью оценка и процедура проведения экзамена. Как уточнили в пресс-службе факультета, папа в состоянии эмоционального возбуждения обратился по телефону в полицию. Своевременный приезд правоохранителей позволил его успокоить. Администрация факультета сообщила ТАСС, что обеспечит образовательный процесс и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета, а также выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Позднее член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов предложил приостановить обучение Тепляковой. По его словам, существует высокая вероятность появления у нее в будущем нарушений психического и психофизиологического развития из-за "подобного социально-педагогического эксперимента". Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова рекомендовала сотрудникам психологического факультета МГУ подобрать индивидуальный план обучения для Тепляковой.