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План по вакцинации от коронавируса в Самарской области исполнен на 80%

По данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 4,3 тыс. пациентов с коронавирусом, в госпиталях - 2,4 тыс. пациентов

САМАРА, 10 января. /ТАСС/. Свыше 1,64 млн жителей Самарской области привились от коронавируса, что составляет 80% от планового показателя, сообщается на сайте регионального правительства.

"Привиты сейчас более 1 млн 641 тысячи жителей (80% от плана). И почти 400 тыс. человек от плана в области не прошли даже первичную вакцинацию. Среди жителей в возрасте 60+ не привиты более 230 тысяч человек. Снизились темпы и повторной вакцинации - привиты только 47% от плана", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, на амбулаторном лечении находятся 4,3 тыс. пациентов с коронавирусом, в госпиталях - 2,4 тыс. пациентов, 15% из них находятся в тяжелом состоянии. Свободный коечный фонд поддерживается на уровне 30-35%.

Также в регионе продолжается вакцинация от гриппа. На данный момент привито свыше 1,1 млн человек, или 58% от плана.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 10 января в Самарской области выявлено порядка 202,2 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили более 168,6 тыс. пациентов, более 6,4 тыс. человек умерли.

Теги
РоссияСамарская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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