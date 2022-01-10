Леонида Куравлева госпитализировали с пневмонией

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Леонид Куравлев попал в больницу в Коммунарке с пневмонией, тесты на ковид отрицательные. Об этом ТАСС в понедельник сообщил его сын Василий.

"Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация", - сказал он.

В Коммунарке ТАСС сообщили, что Куравлев был госпитализирован 5 января. "Находится в 4-й реанимации. Тяжелое состояние на протяжении нескольких дней", - сообщил собеседник агентства.

Куравлев родился 8 октября 1936 года. Среди наиболее известных киноработ - шофер Павел Колокольников в фильме "Живет такой парень" (1964, режиссер Василий Шукшин), Шура Балаганов в экранизации романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "Золотой теленок" (1968, Михаил Швейцер), Жорж Милославский в комедии "Иван Васильевич меняет профессию" по мотивам пьесы Михаила Булгакова "Иван Васильевич" (1973, Леонид Гайдай). Большую популярность у кинозрителей получил трагикомический образ сантехника Афанасия Борщова, воплощенный Куравлевым в комедии "Афоня" (1975, Георгий Данелия).