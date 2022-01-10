Сочинский "Водоканал" заплатит почти 83,5 млн рублей за воздействие на окружающую среду

СОЧИ, 10 января. /ТАСС/. Арбитражный суд принял решение о взыскании с МУП города Сочи "Водоканал" почти 83,5 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается на сайте федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

"Решением Арбитражного суда Краснодарского края оставлено без изменения постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 декабря 2021 года о взыскании по иску Южного межрегионального управления Росприроднадзора с МУП города Сочи "Водоканал" задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 83 млн 451936 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее управление Росприроднадзора провело анализ исчисления и внесения платы за негативное воздействие на природу в 2019 году и установило, что сумма платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты составила 92 млн 745 тыс. 976 рублей, однако предприятие при этом произвело оплату на сумму 9 млн 294 тыс. 39 рублей.

В декабре пресс-служба Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора сообщала, что через Арбитражный суд Краснодарского края надзорный орган добился взыскания с сочинского "Водоканала" почти 63 млн рублей недоимок по выплатам за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты.