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Задержанные после акции с плакатом в московском метро получили 10 суток ареста

На них составили протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Замоскворецкий районный суд столицы назначил административный арест Анастасии Питоновой, Павлу Хороших и Данилу Верменич на 10 суток по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Питонову, Хороших и Верменич виновным в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ и назначил им наказание в виде 10 суток ареста каждому", - сказал собеседник агентства.

8 января молодые люди прикрепили к поезду метро на станции "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии баннер "На Северный Казахстан". Они были задержаны, на них был составлен протокол по статье о неповиновении сотрудникам полиции.

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