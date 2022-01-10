Систему QR-кодов в общественных местах отменят в Орле с 15 января

ТАСС, 10 января. Систему QR-кодов для посещения общественных мест, которую начали вводить в Орле с конца октября минувшего года, намерены отменить с 15 января. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице в Instagram .

"Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменений ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять", - сказал в ходе прямого эфира Клычков.

Кроме того, он отметил, что в ковид-госпиталях приостановлено сокращение коечного фонда, который решено сохранить на уровне 1,5 тыс. мест. Сохранение коечного фонда в таком объеме, по словам губернатора, связано с возможным появлением нового омикрон-штамма в регионе и подъемом заболеваемости после новогодних праздников.

С 30 октября в Орловской области начала действовать система QR-кодов для посещения фитнес-центров, а с 8 ноября - для непродовольственных магазинов и кафе. С 18 октября введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы.

В Орловской области с начала пандемии выявлено более 71 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них 106 - за последние сутки, 1 565 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 74,33%, всего в области вакцинированы 402 тыс. человек.